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        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti

        Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i kadrosuna dahil etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.05.2024 - 14:43 Güncelleme: 28.05.2024 - 14:43
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti
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        Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i kadrosuna dahil etti.

        Mavi-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sezon öncesi kadro çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, "Fransa Milli Takım forması giyen başarılı pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzalandı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

        Sözleşmenin 1 yıllık olduğu belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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