Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, pasör Nina Stojiljkovic'i transfer etti

Açıklamada, "Fransa Milli Takım forması giyen başarılı pasör Nina Stojiljkovic ile sözleşme imzalandı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Vodafone Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor, pasör Nina Stojiljkovic'i kadrosuna dahil etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.