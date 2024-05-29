Germencik'te hırsızlık şüphelisi yakalandı

İhbar üzerine çalışma başlatan Jandarma Suç Araştırma Timi ve Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarında inceleme yaptı.

Alınan bilgiye göre, Hıdırbeyli Mahallesinde akaryakıt istasyonu işleten T.H.Ç. (56) jandarmaya başvurarak, istasyonun ofis bölümünden yaklaşık 30 bin lira para, kredi kartları, çek, senet, cep telefonu, araç ve iş yeri anahtarları ile bazı değerli eşyaların çalındığını belirtti.

Aydın'ın Germencik ilçesinde, bir akaryakıt istasyonundan hırsızlık yaptığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

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