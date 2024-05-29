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        Germencik'te Kur'an kursları yıl sonu etkinliği düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kursiyerleri için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 14:51 Güncelleme: 29.05.2024 - 14:51
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        Germencik'te Kur'an kursları yıl sonu etkinliği düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, 4-6 yaş grubu Kur'an kursu kursiyerleri için yıl sonu etkinliği gerçekleştirildi.

        Germencik Belediyesi Konferans Salonundaki programda çocuklar Kur'an okudu, ilahiler söyledi.

        İlçe müftüsü Selman Coşkun, kurslarda eğitim gören çocuklara, veli ve kurs öğreticilerine teşekkür etti.

        Programa Kaymakam Turgay Gülenç ile Belediye Başkan Vekili Bahri Gülşen de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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