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        Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.05.2024 - 15:08 Güncelleme: 29.05.2024 - 15:08
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        Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Didim ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 17 şüpheliden 7'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti", "fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçları soruşturması kapsamında 9 iş yeri ile 7 eve baskın yaptı.

        Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 4'ü ifadelerinin ardından, 6'sı adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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