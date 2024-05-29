Aydın'da fuhuş operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı, 2 ruhsatsız tabanca ve suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "insan ticareti", "fuhuş için yer temin etmek veya aracılık etmek" suçları soruşturması kapsamında 9 iş yeri ile 7 eve baskın yaptı.

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