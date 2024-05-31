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        "Aydın'ın Sultanları" güçlendirdiği kadrosuyla Avrupa'yı hedefliyor

        FERDİ UZUN - Voleybol Sultanlar Ligi'nde 6 sezondur mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Polat Bora Mersin, yeni sezonda ligi ilk 6 içinde bitirme hedefiyle önemli transferler yaptıklarını söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 11:03 Güncelleme: 31.05.2024 - 11:03
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        "Aydın'ın Sultanları" güçlendirdiği kadrosuyla Avrupa'yı hedefliyor
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        FERDİ UZUN - Voleybol Sultanlar Ligi'nde 6 sezondur mücadele eden Aydın Büyükşehir Belediyespor'da kulüp başkanı Polat Bora Mersin, yeni sezonda ligi ilk 6 içinde bitirme hedefiyle önemli transferler yaptıklarını söyledi.

        Mersin, Yörük Ali Efe Tesisleri'nde AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sezondan kadrolarında sadece Fatma Şekerci ve Gizem Çerağ Düzeltir'i bıraktıklarını, transfer çalışmalarında sona yaklaştıklarını belirtti.

        Şu ana kadar 4 yabancı oyuncuyu kadrolarına dahil ettiklerini kaydeden Mersin, iç transferler dahil 12 sporcuyla sözleşme imzaladıklarını söyledi.

        Transfer çalışmalarının devam ettiğini aktaran Mersin, "Kadromuza dahil ettiğimiz yabancı oyuncular Fransa, Kanada, Polonya ve Peru milli takımlarında oynuyor. Beşinci yabancı transferi yapabiliriz. Bir Rus sporcuyla uzun zamandır görüşüyoruz. 3-4 yıllık anlaşma imzalamak istiyoruz. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Ortaya belki bir oyuncu alabiliriz ama şu an durdurduk, bekletiyoruz. Alper hocanın görüşleriyle onu da yapabiliriz ama şu an transferleri yüzde 95 bitirdik." ifadelerini kullandı.

        - "İlk 6 her zaman bizim hedefimiz"

        Geçen yıla göre daha iyi bir kadro kurduklarını, Avrupa kupaları için iddialı olduklarını söyleyen Mersin, şöyle devam etti:

        "Daha önce iki defa oynadığımız Avrupa kupalarında her sezon yer almak istiyoruz. Geçtiğimiz sezon şanssız maçlarımız oldu. Bunları alsaydık Avrupa hedefini tekrar yakalamış olacaktık ama inşallah yeni sezonda bu hedefimizi yakalayacağız. Avrupa hedefini yakalamak için yeni bir kadro oluşturduk. Alper hocamızın sözleşmesini uzatarak başladık sezona. Hocamızın hemen hemen istediği bütün oyuncuları transfer ettik. Bu sezon bir önceki sezondan daha iyi olacak gibi görünüyor bizim için. Tabii sahada oynanmadan kazanılmıyor maçlar. Ama bizim bu sezonki kadromuz bir önceki sezondan bir tık daha iyi gibi görünüyor şu an için. Tabii ilk 6, her zaman bizim hedefimiz. Onu yakalamak için çalışacağız."

        Aydınlı voleybolseverlerin maçlara çok ilgi gösterdiğini ve ligin en fazla seyircisine sahip takımlarından biri olduklarını aktaran Mersin, taraftar beklentisini karşılayacak bir takım oluşturduklarını, onların da desteğiyle hedeflerine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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