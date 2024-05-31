Aydın'da iki minibüs çarpıştı, 17 kişi yaralandı

Çine'den Aydın'a giden Ahmet Öz idaresindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsü, Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkisinde aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 AAJ 819 plakalı minibüsle çarpıştı.

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