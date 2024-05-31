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        Aydın'da iki minibüs çarpıştı, 17 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 16:17 Güncelleme: 31.05.2024 - 16:17
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        Aydın'da iki minibüs çarpıştı, 17 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı.

        Çine'den Aydın'a giden Ahmet Öz idaresindeki 09 M 4712 plakalı yolcu minibüsü, Hallaçlar Mahallesi Karatepe mevkisinde aynı istikamete seyreden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 48 AAJ 819 plakalı minibüsle çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 17 kişi, Çine ve Aydın'daki hastanelere kaldırıldı.

        Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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