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        ADÜ İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi

        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 17:27 Güncelleme: 31.05.2024 - 17:27
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        ADÜ İletişim Fakültesi'nde mezuniyet töreni düzenlendi
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        Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi.

        Üniversitenin Yörük Ali Efe Salonu'nda düzenlenen törende konuşan İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hale Bozkurt, fakültenin her geçen gün büyüdüğünü belirterek, çağı ve günceli yakalamaya çalıştıklarını söyledi.

        Topluma değer katmanın, insanları bilgilendirmenin ve adaleti savunmanın en etkili yolunun doğru inşa edilen iletişim olduğunu vurgulayan Bozkurt, iletişimin insanları bir araya getiren, köprüler kuran, toplumları dönüştüren bir alan olduğunu ifade etti.

        İletişimcilerin dünyanın daha iyi bir yer olması konusunda sorumluluklarının bulunduğuna dikkati çeken Bozkurt, etik değerlerden, dürüstlükten ve doğruluktan asla ödün vermemeleri konusunda öğrencilere çağrıda bulundu.

        Bozkurt, şöyle devam etti:

        "Kaleminize bellediğiniz tek ışık her zaman vicdanınız olsun. Vicdanı olmayan bir kamuoyu yönetimi 1995'te Srebrenitsa'da yapılan soykırımı nasıl görmediyse bugün de Gazze'de, Refah'ta yapılanları görmezden gelir. Bunları değiştirecek güç yalnızca ve yalnızca vicdanınızda ve damarlarınızdaki asil kanda mevcuttur. Yolunuz, uzun, açık ve aydınlık olsun."

        Konuşmanın ardından fakülte ve bölüm birincilerine plaket verildi, mezun olan öğrenciler kep attı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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