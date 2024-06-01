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        Söke'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 11:14 Güncelleme: 01.06.2024 - 11:14
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        Söke'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde plakası belirlenemeyen otomobilin aracın çarptığı motosikletin sürücüsü ağır yaralandı.

        Söke-Kuşadası kara yolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan C. yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Olay yerinden kaçan otomobil ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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