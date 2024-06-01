Söke'de otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

Olay yerinden kaçan otomobil ve sürücüsünün tespit edilmesi için çalışma sürüyor.

Söke-Kuşadası kara yolu üzerindeki Ağaçlı Kavşağı'nda Erdoğan C. yönetimindeki 09 ACL 603 plakalı motosiklete, plakası henüz tespit edilemeyen bir otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanarak Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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