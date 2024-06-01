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        Aydın'da yaklaşık bir ton domuz eti ele geçirildi

        Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2024 - 18:26 Güncelleme: 01.06.2024 - 18:26
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        Aydın'da yaklaşık bir ton domuz eti ele geçirildi
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        Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

        İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hacıaliobası Mahallesi'nde bir çiftlikte yaban domuzu kesildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle çiftlikte yapılan kontrollerde, derin dondurucularda tutulan yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirildi.

        Etlere imha edilmek üzere el koyulurken, bir şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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