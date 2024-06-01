Aydın'da yaklaşık bir ton domuz eti ele geçirildi

Etlere imha edilmek üzere el koyulurken, bir şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleriyle çiftlikte yapılan kontrollerde, derin dondurucularda tutulan yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirildi.

Aydın'ın İncirliova ilçesinde yaklaşık bir ton yaban domuzu eti ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı.

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