Aydın'da ağılda çıkıp zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Nazilli Belediyesi ekipleri sevk edildi.

Pırlibey Mahallesi'ndeki bir ağılda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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