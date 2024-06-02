Köpeklerin saldırısıyla ayağı kopan kediye 3D yazıcıyla üretilen protez takıldı

FERDİ UZUN - Aydın'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu bir ayağını kaybeden kediye üç boyutlu yazıcıyla üretilen protez ayak takıldı.

Efeler ilçesi Meşrutiyet Mahallesi'nde bir okulda edebiyat öğretmeni olan Esra Bezer'in sokakta beslediği kediye sahipsiz köpekler saldırdı.

Veteriner hekim Burak Antakyalıoğlu'nun kliniğine götürülen kedinin bir ayağının koptuğu tespit edildi. Kan kaybeden kedi tedavi edilirken eksik ayağın yerine protez yapılıp yapılamayacağı araştırıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Figen Sevil Kilimci'den de fikir alan Antakyalıoğlu, titanyum protezlerin pahalı olması ve zor bulunması nedeniyle farklı alternatifler aramaya başladı.

"Cesur"un tomografik görüntülemeyle sağlam olan ayağından ölçü aldıklarını ifade eden Antakyalıoğlu, "Modelledikten sonra doku uyumlu bir filament ile yeni bir bacak tasarladık. Bu bacak normalde olması gerekenin bire bir aynısı oldu. Hedefimiz buydu. En doğru açıyı ve ayak pozisyonunu bulduktan sonra operasyonla kemik içi implantı yaptık." dedi.

Yaptıkları araştırmada, dünyada 3D yazıcıda geliştirilmiş doku uyumlu bir kedi protezi nakline rastlamadıklarını belirten Antakyalıoğlu, "Operasyondan sonra yaklaşık 3-4 aylık bir sürecimiz oldu. 'Cesur yürümez, protezinden korkar' gibi kafamızda çok fazla soru işareti vardı ancak protezi yaptıktan 1 gün sonra Cesur tuvalete kendi kendine 4 ayak üstüne basarak gitmeye başladı. Cesur'un proteze çok hızlı bir şekilde adapte olması, yürümesi bize umut oldu, ışık verdi. Büyük ihtimalle bundan sonra dünya üzerinde diğer veteriner hekim arkadaşlara da umut olacaktır."