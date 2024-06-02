Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
Aydın'ın Çine ilçesinde, kaynak yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Çine ilçesinde, kaynak yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kuruköy Mahallesi Ova mevkiinde çatıda kaynak yapan Kader Özen (38) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Özen, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Özen'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
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