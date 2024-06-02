Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde, kaynak yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.06.2024 - 23:11 Güncelleme: 02.06.2024 - 23:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da elektrik akımına kapılan kişi öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Çine ilçesinde, kaynak yaparken elektrik akımına kapılan kişi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Kuruköy Mahallesi Ova mevkiinde çatıda kaynak yapan Kader Özen (38) elektrik akımına kapıldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Özen, kaldırıldığı Çine Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        ​​​​​​​Özen'in cesedi otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        Jose Mourinho resmen Fenerbahçe'de
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        3 ilçe ve 4 beldede yeniden seçim
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        10 yaşındaki Seher akıntıya kapılarak yaşamını yitirdi
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Beşiktaş'ta flaş ayrılık!
        Almanya'da anket skandalı!
        Almanya'da anket skandalı!
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Termometreler 44'ü gördü: El Nino gidiyor, La Nina geliyor (Sıcaklıklar artmaya devam edecek mi?)
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Doğum oranları düştü, bakanlık harekete geçti
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Küçükçekmece'de bina çöktü!
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        Columbia Üniversitesi'nde yeni eylem
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        LGS maratonu sona erdi: Soru ve cevap anahtarları yayımlandı (LGS sonuçları ne zaman açıklanacak?)
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Hatay'da binada patlama! Etrafa moloz saçıldı
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        Netanyahu'nun danışmanı: İsrail anlaşmayı kabul etti
        "Âşık olmak istiyorum"
        "Âşık olmak istiyorum"
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Seycan hemşirenin ölümünde yeni bilirkişi raporu: Yolu yapan firma kusurlu
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Kağıtahane'de üniversiteli Aslıhan Zengin'e bıçaklı saldırı: Saldırgan 5 ay sonra yakalandı
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Cimbom'da yeni futbol yapılanması
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        Kuzey Kore Güney'e çöp dolu 720 balon daha gönderdi
        'Organik sinema' fırsat mı?
        'Organik sinema' fırsat mı?
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        Aşırı işlenmiş gıdalar çocukları zehirliyor
        'Karakter üzerime yapıştı'
        'Karakter üzerime yapıştı'

        Benzer Haberler

        Kaynak yaparken zeytinliği yakan 2 şüpheli serbest kaldı
        Kaynak yaparken zeytinliği yakan 2 şüpheli serbest kaldı
        Aydın filesine Polonyalı takviye
        Aydın filesine Polonyalı takviye
        Köpeklerin saldırısıyla ayağı kopan kediye 3D yazıcıyla üretilen protez tak...
        Köpeklerin saldırısıyla ayağı kopan kediye 3D yazıcıyla üretilen protez tak...
        Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
        Kuşadası açıklarında 16 kaçak göçmen kurtarıldı
        Aydın'da diyetisyen geline danışanı "elma ve kefir" hediye etti
        Aydın'da diyetisyen geline danışanı "elma ve kefir" hediye etti
        Aydın'da ağılda çıkıp zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü
        Aydın'da ağılda çıkıp zeytinlik alana sıçrayan yangın söndürüldü