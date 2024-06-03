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        Nazilli'de haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 12:47 Güncelleme: 03.06.2024 - 12:47
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        Nazilli'de haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.

        Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Başoğlu'ndan dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

        İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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