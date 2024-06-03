Nazilli'de haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, haber alınamayan 79 yaşındaki kişi için arama çalışması başlatıldı.
Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Başoğlu'ndan dünden bu yana haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve AFAD ekipleri, arama çalışması başlattı.
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