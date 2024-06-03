Germencik'te "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yaptığı konuşmada dilin birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Dil aynı zamanda milli şuurun ortaya çıkmasına hizmet eder. Milli birlik ve beraberliği sağlar." dedi.

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