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        Germencik'te "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi

        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" adlı proje kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 15:25 Güncelleme: 03.06.2024 - 15:25
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        Germencik'te "Dilimizin Zenginlikleri" projesi kapsamında etkinlik düzenlendi
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde "Dilimizin Zenginlikleri" adlı proje kapsamında etkinlik gerçekleştirildi.

        Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulundaki programda, öğrencilerin Türkçe'nin zenginliğini ifade ettikleri resim ve yazılar sergilendi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi, yaptığı konuşmada dilin birleştirici rolüne dikkati çekerek, "Dil aynı zamanda milli şuurun ortaya çıkmasına hizmet eder. Milli birlik ve beraberliği sağlar." dedi.

        Öğrenciler şiirler okudu, öğretmenler korosu şarkılar seslendirdi.

        Programa Belediye Başkanı Burak Zencirci de katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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