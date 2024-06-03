Aydın'da çıkan yangında 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yangına 7 araç ve 20 personel ile müdahale etti.
Kontrol altına alınan yangında 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.