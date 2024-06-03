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        Aydın'da çıkan yangında 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü

        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 17:01 Güncelleme: 03.06.2024 - 17:04
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        Aydın'da çıkan yangında 40 dekarlık zeytinlik alan zarar gördü
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Umurlu Mahallesi Kanyaşı mevkisindeki zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler yangına 7 araç ve 20 personel ile müdahale etti.

        Kontrol altına alınan yangında 40 dekarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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