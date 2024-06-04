Ege'deki oteller Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek

FERDİ UZUN - Turizmde yerli ve yabancıların ilgisini çeken Ege Bölgesi'ndeki oteller, Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek.

Kurban Bayramı tatilini Ege'nin turistik beldelerinde geçirmek isteyenler otel rezervasyonlarına başladı.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Başkan Yardımcısı Orhan Belge, AA muhabirine, nisan ayındaki Ramazan Bayramı'nın turizmciyi memnun ettiğini, nisan ayını yüzde 90-95 dolulukla kapattıklarını belirtti.

Kurban Bayramı tatili ve okulların kapanmasıyla bu oranlara yine ulaşacaklarını vurgulayan Belge, rezervasyonların her gün artarak devam ettiğini ve rezervasyonların son 1-2 günde hızlandığını söyledi.

Belge, Ege'deki bütün otellerin misafirler için hazır olduğunu dile getirerek, "Arife gününden itibaren başlayarak eylül sonuna kadar Çeşme'den, Ege Bölgemizden çok ümitliyiz. Bayram ve sonrasında Kuşadası, Pamucak, Foça da çok iyi. Zaten Antalya, Bodrum dediğiniz zaman şu an rezervasyonların hızlı gittiğini duyuyoruz." diye konuştu.

Çeşme'de her keseye uygun bir tatil olduğuna işaret eden Belge, şunları kaydetti:

"Bir algı yapılıyor, 'Çeşme pahalı' diye. Çeşme'yi Sakız adası veya başka bir Ege adasıyla karşılaştırmak demek, Süper Lig'deki bir takımla amatör takımı karşılaştırmaktır. Çeşme, İzmir bunu hak etmiyor. Çünkü bizim İzmir bir tane, dünyanın göz bebeği. Tanıtımda biraz daha hızlı hareket edersek Avrupa'nın göz bebeği olur."