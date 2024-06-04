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        Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2024 - 13:30 Güncelleme: 04.06.2024 - 13:30
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        Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletteki sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Ozan Hüsamettin Salcı'nın (31) kullandığı 35 DUE 33 plakalı otomobil, Aydın-İzmir kara yolu Hıdırbeyli Mahallesi'nde karşı şeride geçmeye çalıştığı sırada Ersin Tüfekçi (28) idaresindeki 09 AIJ 763 plakalı motosiklete çarptı.

        Kazada savrularak yaralanan motosiklet sürücüsü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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