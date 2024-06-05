Aydın'da yüzme havuzunun makine dairesindeki patlamada 2 işçi yaralandı

Alınan bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi temizlik işleri ekibi, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin yüzme havuzuna ait makine dairesinde ilaçlama yaptığı esnada patlama meydana geldi.

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