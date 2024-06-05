Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da yüzme havuzunun makine dairesindeki patlamada 2 işçi yaralandı

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzme havuzunun makine dairesinde meydana gelen patlamada 2 belediye çalışanı yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2024 - 15:28 Güncelleme: 05.06.2024 - 15:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da yüzme havuzunun makine dairesindeki patlamada 2 işçi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, yüzme havuzunun makine dairesinde meydana gelen patlamada 2 belediye çalışanı yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Kuşadası Belediyesi temizlik işleri ekibi, Kadınlar Denizi Mahallesi'ndeki bir sitenin yüzme havuzuna ait makine dairesinde ilaçlama yaptığı esnada patlama meydana geldi.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Vücutlarında yanık oluşan 2 işçi, ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne gönderildi.

        İtfaiye yetkilileri, patlamanın metan gazından kaynaklanmış olabileceğini değerlendiriyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Korkunç olay! İki kız kardeş 4 saat arayla ölü bulundu!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Görevden alınan Akış hakim karşısında!
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Mourinho, KAP'a bildirildi! Maaşı açıklandı
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Avukat başından vurulmuş halde bulunmuştu! Sır perdesi aralandı!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Barış Alper'e İtalya'dan kanca!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Silah da bıçak da kullandılar! 'Yol verme' kavgası savaşa döndü! Yaralılar var!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Ali Koç, Mourinho'nun maliyetini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akşener ile görüşecek
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        A Milli Takım'da Ozan Kabak şoku!
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        "Vietnam ve Filipinler'den işçi getiriyoruz"
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        85 yaşındaki kadın dolandırıcılara 7 milyon TL'yi eliyle teslim etti
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Böbrekleri bitiren 10 alışkanlık
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Borsa kazançları dünyada nasıl vergilendiriliyor?
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        Renk körlüğü testi: Bu görsellere dikkatli bakın!
        3 saat uyku yeter mi?
        3 saat uyku yeter mi?
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        İsrail Gazze'nin kuzeyinden çekildi, yıkım ortaya çıktı
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        "Kat ettiğimiz mesafe doğru yolda olduğumuzu gösteriyor"
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Borsaya, vergiye Ankara yaklaşımı
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?
        Avrupa Parlamentosu seçimleri neden önemli?

        Benzer Haberler

        Germencik'te bir okulda atık malzemelerle açık hava sınıfı kuruldu
        Germencik'te bir okulda atık malzemelerle açık hava sınıfı kuruldu
        Nazillispor'a tesis şoku
        Nazillispor'a tesis şoku
        Efeler'in ismi değişiyor
        Efeler'in ismi değişiyor
        Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaralandı
        Ege'deki oteller Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek
        Ege'deki oteller Kurban Bayramı tatilini dolu geçirecek
        Haber alınamayan petshop işletmecisi, evde ölü bulundu
        Haber alınamayan petshop işletmecisi, evde ölü bulundu