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        Vali Canbolat'tan Söke Belediye Başkanı Arıkan'a ziyaret

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 09:04 Güncelleme: 06.06.2024 - 09:04
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        Vali Canbolat'tan Söke Belediye Başkanı Arıkan'a ziyaret
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.

        Canbolat, Kaymakam Ali Akça'nın da eşlik ettiği ziyarette, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkan, bu tür buluşmaların şehir yönetimi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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