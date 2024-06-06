Vali Canbolat'tan Söke Belediye Başkanı Arıkan'a ziyaret
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan'ı ziyaret etti.
Canbolat, Kaymakam Ali Akça'nın da eşlik ettiği ziyarette, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkan, bu tür buluşmaların şehir yönetimi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini kaydetti.
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