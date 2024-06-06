Vali Canbolat'tan Söke Belediye Başkanı Arıkan'a ziyaret

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkan, bu tür buluşmaların şehir yönetimi ve kamu kurumları arasındaki iş birliğini güçlendirdiğini kaydetti.

Canbolat, Kaymakam Ali Akça'nın da eşlik ettiği ziyarette, belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.

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