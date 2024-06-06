Germencik'te halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi açtı

Etkinlikte geri dönüşüm ve sıfır atık temasıyla atıklarından üretilen ürünler de ilgi çekti.

Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de sergiyi gezdi. Zencirci, kursiyerlere destek olmak amacıyla, yaptıkları resimlerden satın aldı.

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