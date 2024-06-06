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        Germencik'te halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi açtı

        Germencik Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2024 - 14:00 Güncelleme: 06.06.2024 - 14:00
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        Germencik'te halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi açtı
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        Germencik Halk Eğitimi Merkezi, kursiyerlerin bir yıllık çalışmalarının yer aldığı sergi düzenledi.

        Merkezin bahçesindeki sergide yıl boyunca gerçekleştirilen sanatsal, sportif, kültürel kurslarda üretilen ürünler beğeniye sunuldu.

        Kaymakam Turgay Gülenç, Belediye Başkanı Burak Zencirci, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi de sergiyi gezdi. Zencirci, kursiyerlere destek olmak amacıyla, yaptıkları resimlerden satın aldı.

        Etkinlikte geri dönüşüm ve sıfır atık temasıyla atıklarından üretilen ürünler de ilgi çekti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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