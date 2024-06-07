Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde, motosikletin refüje çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Lütfi Güner'in (20) kullandığı motosiklet, Pamukören Mahallesi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Güner'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Güner'in cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için hastane morguna götürüldü.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.