Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara yönelik Bozdoğan, Efeler, İncirliova, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
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