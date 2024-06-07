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        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı

        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 12:18 Güncelleme: 07.06.2024 - 12:18
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        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli yakalandı
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        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları öne sürülen 6 kişi gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanlara yönelik Bozdoğan, Efeler, İncirliova, Kuşadası ve Söke ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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