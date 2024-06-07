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        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 13:09 Güncelleme: 07.06.2024 - 13:09
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        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde, otomobilinde 1 kilogram uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında edindikleri bilgi üzerine M.A'nın kullandığı otomobili, Germencik girişinde durdurdu.

        Otomobilde yapılan aramada 2 parça halinde toplam 1 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede "uyuşturucu madde ticareti" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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