Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da darbedilen kadın evinde ölü bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aranıyor

        Aydın'da vücudunda darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 22:22 Güncelleme: 07.06.2024 - 22:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da darbedilen kadın evinde ölü bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aranıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın’da vücudunda darp izleri bulunan kadın evinde ölü bulundu.

        Cuma Mahallesi 202 Sokak'ta oturan N.T'den (50) haber alamayan yakınları durumu polise bildirildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

        Gelen ekiplerce yapılan incelemede vücudunda darp izleri bulunan N.T’nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        N.T'nin komşularının polise verdiği ifadede, evden çıkan son kişinin ölen kadının boşanma aşamasındaki kocası M.T (52) olduğunu söyledikleri öğrenildi.

        Polis, olaya ilişkin M.T'yi yakalamak için çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstek parça saldırısında detaylar
        İstek parça saldırısında detaylar
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Avcılar'da kahvehaneyi taradılar! Yaralılar var
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Biden, Zelenskiy'den özür diledi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Üniversiteli motokurye Ata Emre'yi öldüren katil kaç yaşında? Topuk kanı ve hastane kayıtları istendi
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Biraz yıldız, biraz yıldız adayı: Yeni çıkanlar
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Prof. Dr. Özlü’den A (H5N2) açıklaması
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Bilgileriniz Dark Web'de bulundu!
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        "Nafakanı gururla ödeyeceğim"
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        Florentino Perez Arda Güler'i aradı
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        İşte EURO 2024'ün en değerli takımı ve oyuncusu
        'Ev sahibi' isyanı
        'Ev sahibi' isyanı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İSO'dan Gabar ziyareti
        İSO'dan Gabar ziyareti

        Benzer Haberler

        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli...
        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli...
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        Aydın'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü öldü
        60 kilometre takiple durdurulan otomobilde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        60 kilometre takiple durdurulan otomobilde 1 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Germencik'te halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi açtı
        Germencik'te halk eğitimi merkezi yıl sonu sergisi açtı