Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.
Yöre Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.
Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangına müdahale sürüyor.
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