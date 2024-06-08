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        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:49 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:49
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        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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        Aydın’ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor.

        Yöre Mahallesi’ndeki ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesi'ne ait su tankerleri sevk edildi.

        Vatandaşların da söndürme çalışmalarına destek verdiği yangına müdahale sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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