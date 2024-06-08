Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 01:49 Güncelleme: 08.06.2024 - 01:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        GÜNCELLEME - Aydın'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Kuyucak ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Yöre Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve Kuyucak Belediyesine ait su tankerleri sevk edildi.

        Vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek verdi.

        - Vali Canbolat çalışmaları takip etti

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, bölgeye giderek inceleme yaptı, çalışmaları takip etti.

        Gazetecilere açıklama yapan Canbolat, yangına ilk andan itibaren müdahale edildiğini belirtti. Canbolat, "22 pikap, 6 ilk müdahale aracı, 28 arazöz, 10 su ikmal aracı, 4 itfaiye aracı, 2 itfaiye iş makinesi 4 DSİ dozeri, 271 personelle birlikte 75 ekipmanla çalışmaktayız. Ayrıca İl Jandarma Komutanlığımızın da 6 asayiş timi bölgede görev yapmakta." dedi.

        Canbolat, bölgenin arazi yapısının yangın bölgesine ulaşımı zorlaştırdığını söyledi.

        Gece süren çalışmaların ardından günün aydınlanmasıyla havadan da 3 helikopterle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Yangında çam ve meşe ağaçlarının bulunduğu 300 dönümlük alanın zarar gördüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Kan davasında öğretmeni öldürmüştü! Tek cümle söyledi!
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Zorunlu trafik sigortasında zam oranı belli oldu
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 18 ilde "sarı" alarm! 3 bölgede kuvvetli sağanak!
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Kıdem tazminatından feragat edilir mi?
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Okan Buruk'tan transfer açıklaması
        Para sorununa karşı stratejiler
        Para sorununa karşı stratejiler
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Anne ve babasını cansız buldu! "Ben bu manzarayı nasıl unutacağım!"
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Takipçi sayısı patladı, hastalığı gündem oldu
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        Madeni 5 TL'nin tedavüle çıkarılması tebliği Resmi Gazete'de
        En acı realite şov
        En acı realite şov
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Beşiktaş'ta Vedat Muriç'i istiyor!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Van Gölü'nde tespit edildi... İlk kez kayıt altında!
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Korelilerin Fiddy metodu nedir, nasıl uygulanır?
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Denizden çıkan sır cinayetle ilgili yeni gelişme
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosu belli oldu!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Bakan Şimşek'ten kur korumalı mevduat açıklaması!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Beşiktaş Brad Friedel'ı açıkladı!
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        Rusya'dan AB'ye "Türkiye" eleştirisi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Aydın'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Tartıştığı eşini darbederek öldürdü
        Aydın'da darbedilen kadın evinde ölü bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aran...
        Aydın'da darbedilen kadın evinde ölü bulundu, boşanma aşamasındaki eşi aran...
        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
        Otomobilde uyuşturucuyla yakalanıp, tutuklandı
        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da otomobilinde uyuşturucu bulunan şüpheli tutuklandı
        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli...
        Aydın'da terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 6 şüpheli...