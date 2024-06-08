Aydın'da YKS oturumu sonrası öğrenciler için kalem toplandı

Aydın Gençlik Merkezi'nde görevli Ayşe İlke Kaya, kalem setlerini Gençlik ve Spor Bakanlığının yürütmüş olduğu genç dönüşüm projesi kapsamında topladıklarını belirterek, kalem setlerinin dezavantajlı öğrencilere hediye edileceğini kaydetti.

Sınav yapılan binalarda bekleyen velilere simit ve su ikramında bulunan gençlik liderleri, sınavdan çıkan adaylara da simit ve su ikram etti.

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