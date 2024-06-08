Kuşadası ve Didim'de sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi

Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi, denize girerek serinledi.

Hafta sonu tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirmek isteyenler, Söke-Aydın kara yolu Sazlı mevkisinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

Trafik polisleri bölgede önlem aldı.

Kuşadası'nda gelenler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk oluşturdu.

Koylara kadar inen onlarca yaban domuzu vatandaşlardan ilgi gördü.