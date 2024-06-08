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        Kuşadası ve Didim'de sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi

        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi, denize girerek serinledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.06.2024 - 16:57
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        Kuşadası ve Didim'de sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi
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        Aydın'ın Kuşadası ve Didim ilçelerinde sıcak havadan bunalanlar sahilde vakit geçirdi, denize girerek serinledi.

        Hafta sonu tatilini Kuşadası ve Didim'de geçirmek isteyenler, Söke-Aydın kara yolu Sazlı mevkisinde trafik yoğunluğuna neden oldu.

        Trafik polisleri bölgede önlem aldı.

        Kuşadası'nda gelenler, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı'ndaki koylar ve Kadınlar Denizi Plajı başta olmak üzere sahillerde yoğunluk oluşturdu.

        Koylara kadar inen onlarca yaban domuzu vatandaşlardan ilgi gördü.

        Didim'de de vatandaşlar, adını kumunun renginden alan dünyaca ünlü Altınkum Plajı ile kentteki mavi bayraklı plajlarda vakit geçirdi, denizde yüzerek serinledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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