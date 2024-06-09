Aydın'da otomobil meyve tezgahına çarptı, kazada 1 kişi öldü

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Akköy Mahallesi'nde M.D. (20) idaresindeki 28 GP 123 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarında bulunan ve Kerim (56) ile Esen Dünyagören (51) çiftinin işlettiği meyve tezgahına çarptı.

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