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        Aydın'da otomobil meyve tezgahına çarptı, kazada 1 kişi öldü

        Aydın'ın Didim ilçesinde, virajı alamayan otomobilin meyve tezgahına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2024 - 17:16 Güncelleme: 09.06.2024 - 17:16
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        Aydın'da otomobil meyve tezgahına çarptı, kazada 1 kişi öldü
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        Aydın'ın Didim ilçesinde, virajı alamayan otomobilin meyve tezgahına çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Akköy Mahallesi'nde M.D. (20) idaresindeki 28 GP 123 plakalı otomobil, virajı alamayarak yol kenarında bulunan ve Kerim (56) ile Esen Dünyagören (51) çiftinin işlettiği meyve tezgahına çarptı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Esen Dünyagören'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Yaralanan Kerim Dünyagören, müdahalenin ardından Didim Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Otomobil şoförü M.D. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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