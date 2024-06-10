Aydın'da bir hafta önce kaybolan kişi mezarlıkta ölü bulundu
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan kişi mezarlıkta ölmüş halde bulundu.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde, bir hafta önce kaybolan kişi mezarlıkta ölmüş halde bulundu.
Hisarcık Mahallesi'nde yaşayan 79 yaşındaki Mehmet Başoğlu'ndan 2 Haziran'dan beri haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri aramalarını sürdürdü.
Ekipler, çalışmalar sonucu Başoğlu'nun cansız bedenini aynı mahalledeki mezarlıkta buldu.
Başoğlu'nun cesedindeki ilk incelemelerde şüpheli bir bulguya rastlanılmadığı öğrenildi.
Ceset, otopsi işlemleri için Aydın Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.