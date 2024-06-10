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        Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 13:37 Güncelleme: 10.06.2024 - 13:37
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        Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobille kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 EAT 73 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı kesişiminde, M.Y'nin kullandığı 09 RZ 411 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        Kazada yaralanan otomobildeki 82 yaşındaki U.T, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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