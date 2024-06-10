Nazilli'de trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Alınan bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 EAT 73 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı ile Alparslan Türkeş Bulvarı kesişiminde, M.Y'nin kullandığı 09 RZ 411 plakalı kamyonetle çarpıştı.

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