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        Aydın'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

        Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2024 - 15:29 Güncelleme: 10.06.2024 - 15:29
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        Aydın'da 75 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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        Aydın'ın Efeler ilçesinde yalnız yaşayan 75 yaşındaki kadın, evinde ölü bulundu.

        Binnaz Akyağcı'dan bir süredir haber alamayan yakınları Kurtuluş Mahallesi'ndeki evine gitti.

        Akyağcı'nın evde hareketsiz yattığının görülmesi üzerine sağlık ekibine haber verildi.

        Kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        Vücudunda darp ya da kesi izi bulunmayan Akyağcı'nın cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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