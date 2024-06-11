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        Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu

        Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 16:34 Güncelleme: 11.06.2024 - 16:34
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        Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu
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        Aydın'da bunaltıcı sıcak hava etkili oldu.

        Hava sıcaklığının 41 dereceye ulaştığı kentte, açık alandaki vatandaşlar gölge ve ağaçlık yerleri tercih etti.

        Bunaltan sıcaklık nedeniyle bazı vatandaşlar şemsiye ve çeşitli eşyaları başlarının üstünde tutarak güneşten korunmaya çalıştı.

        Medine Meşe, sıcaklıkların birden yükseldiğini belirterek, "Hiç mevsim geçişi olmadı. Tek çare denizler galiba." dedi.

        Gülseren Özdoğan ise "Havalar sıcak ama pazara gitmek zorundayız. Daha haziranın sıcağı, ağustosu düşünemiyoruz." ifadelerini kullandı.

        Ateş başında çalışan döner ustası Özgür Yılmaz da sıcak havada çalışmanın zorluğunu anlattı. Arada tezgahtan uzaklaşarak serinlemeye çalıştığını kaydeden Yılmaz, sıcağın bunalttığını dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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