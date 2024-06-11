Germencik'te çöp şiş restoranlarında denetim yapıldı

Toplantıya Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç ve İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas da katıldı.

Konuşmanın ardından Zencirci, toplantıya katılan tüm esnafa iş yerlerine asması için coğrafi işaret belgesinin örneğini verdi.

Tüm iş yerlerinin denetimden geçtiğini aktaran Zencirci, "Ortaklardaki bütün çöp şişçi esnaf kardeşlerimizin Germencik Belediyesi olarak arkasındayız ve kefiliz. Herkes çöp şişi rahatlıkla tüketebilirler. Nitekim laboratuvardan gelen analiz sonuçlarıyla bunu ispatlamış olduk." dedi.

İlçedeki bir çöp şiş dükkanında gazetecilere açıklama yapan Zencirci, geçtiğimiz günlerde jandarmanın bir çiftlikte operasyonla 1 ton domuz eti yakalamasının ardından kentteki çöp şiş dükkanlarının denetlendiğini belirtti.

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