Aydın'da pikapla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Aydın'ın Köşk ilçesinde pikapla kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Köşk ilçesinde pikapla kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Beyköy Mahallesi Kanyaşı mevkisinde Aydın istikametine giden 34 EBU 190 plakalı pikap, kavşaktan dönüş yapan 06 ZZE 21 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada pikaptaki 3 kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.
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