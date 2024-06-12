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        Aydın'da pikapla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

        Aydın'ın Köşk ilçesinde pikapla kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 10:22 Güncelleme: 12.06.2024 - 10:22
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        Aydın'da pikapla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Köşk ilçesinde pikapla kamyonun çarpıştığı kazada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

        Beyköy Mahallesi Kanyaşı mevkisinde Aydın istikametine giden 34 EBU 190 plakalı pikap, kavşaktan dönüş yapan 06 ZZE 21 plakalı kamyonla çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada pikaptaki 3 kişi ile kamyonet sürücüsü yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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