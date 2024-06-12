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        Aydın'da çilek işçileri aşırı sıcağa rağmen hasada devam ediyor

        FERDİ UZUN - Örtü altı çilek üretiminin yapıldığı Aydın'da işçiler, sera içinde 50 derecelere ulaşan sıcaklıklarda ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 12:52 Güncelleme: 12.06.2024 - 12:52
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        Aydın'da çilek işçileri aşırı sıcağa rağmen hasada devam ediyor
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        FERDİ UZUN - Örtü altı çilek üretiminin yapıldığı Aydın'da işçiler, sera içinde 50 derecelere ulaşan sıcaklıklarda ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

        İl Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye çilek üretiminin ikinci büyük merkezi Aydın'da 24 bin dekarlık alanda örtü altı üretim yapılıyor.

        Coğrafi işaret tescilli "Sultanhisar çileği" ise Sultanhisar ve Köşk ilçelerinde üretiliyor. Yılda 95 bin ton ürünün alındığı bölgede yaklaşık 10 bin kişi geçimini çilekten sağlıyor.

        Gün doğmadan yola çıkan işçiler, güneşi örtü altında karşılıyor. Sürekli eğilerek çalıştıkları için güçlük çeken işçilerin çalışma şartları, sıcaklıkların artmasıyla daha da zorlu hale geliyor.

        - Mesaileri 12.00'de sona eriyor

        Örtü altında çalışan kadınlar 560 lira yevmiye alırken, kasa taşıyan erkek işçilere ise 700 lira veriliyor.

        Kentte 45 dereceyi bulan sıcaklıklar, plastik örtü altında oluşan sera etkisiyle 50 dereceye ulaşıyor. Bundan dolayı, çalışanlar güneşin doğumuyla başladıkları mesailerini kısa molalar vererek sürdürüyor, saat 12.00'de paydos ediyor.

        İşçiler, sıklıkla su içerek ve suyu başlarına dökerek serinlemeye çalışıyor.

        Çilek işçilerinden Belgüzar Cona, AA muhabirine, bunaltıcı sıcaklıklara rağmen çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

        Cona, "Mesela dışarısı 35 derece ise seranın içi 45 derece oluyor. Hiç dayanılmıyor. Bazen baygınlık bile geçirenler oluyor. Gerçekten çok zor bir iş ama mecburen, ekmek parası diye herkes geliyor." dedi.

        Ailesine katkı olsun diye işe gelen Selma Asrak ise "Öğlen saat 12.00'de bırakıyoruz ama çok sıcak, dayanacak gücümüz kalmıyor. Ot da çok fazla. Otun içinde çileği bulmak zor. Bir şekilde topluyoruz, hayatımız budur işte. Naylon daha da çok yakıyor. Öyle bir sıcak oluyor ki yapamıyoruz bazen." diye konuştu.

        Güler Çakmak da bölgede bu mevsimde çok fazla alternatifin bulunmadığını, çilek hasadına muhtaç oldukları için bu işi yaptıklarını ifade etti.

        Naciye Geriş, işten erken çıktıkları için çevresindekilerin "Ne güzel işiniz var." dediklerini belirterek şunları kaydetti:

        "Onlar bilmiyorlar tabii seranın altının ne kadar sıcak olduğunu. Seranın altı gerçekten çok zor. 5 dakika durduğunda nasıl olduğunu anlıyorsun ama mecbur ne yapalım. Sürekli eğildiğimiz için de bacaklarımız, belimiz çok ağrıyor. Diğer işlere göre çilek toplamak çok zor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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