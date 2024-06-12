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        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 16:02 Güncelleme: 12.06.2024 - 16:02
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        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        B.T. idaresindeki 09 L 3864 plakalı otomobil, Söke-Kuşadası kara yolu Granta mevkisinde yoldan çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücü B.T. ile araçtaki Ç.T. ve E.T. yaralandı.

        Yaralılar ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kazanın ardından karşı şeritte 3 aracın karıştığı kaza meydana geldi. Zincirleme kaza araçlarda hasara yol açtı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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