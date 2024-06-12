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        Aydın'da depoda çıkan yangında 3 ev hasar gördü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin avlusundaki depoda çıkan yangının sıçradığı 3 ev hasar gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.06.2024 - 22:07 Güncelleme: 12.06.2024 - 22:07
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        Aydın'da depoda çıkan yangında 3 ev hasar gördü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde bir evin avlusundaki depoda çıkan yangının sıçradığı 3 ev hasar gördü.

        Camikebir Mahallesi Hürriyet Sokak'ta Emin Kaya'ya ait evin avlusunda bulunan eşya dolu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan evlere de sıçradı.

        Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 ev hasara uğradı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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