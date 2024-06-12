Aydın'da depoda çıkan yangında 3 ev hasar gördü

Olay yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından söndürülen yangında 3 ev hasara uğradı.

Camikebir Mahallesi Hürriyet Sokak'ta Emin Kaya'ya ait evin avlusunda bulunan eşya dolu depoda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın yan tarafta bulunan evlere de sıçradı.

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