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        Aydın'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı

        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 00:06 Güncelleme: 13.06.2024 - 00:06
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        Aydın'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
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        Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

        Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan İ.Ç'nin kullandığı 09 F 5006 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan İ.Ç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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