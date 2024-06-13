Aydın'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde tomruk yüklü kamyonun şarampole devrilmesi sonucu sürücüsü ağır yaralandı.
Denizli'den Aydın istikametine seyir halinde olan İ.Ç'nin kullandığı 09 F 5006 plakalı tomruk yüklü kamyon, Kuyucak ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce sıkıştığı araçtan çıkarılan İ.Ç, Nazilli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
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