Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın'da tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

        Aydın'ın Çine ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 01:15 Güncelleme: 13.06.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da tarlada devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Aydın'ın Çine ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

        Elderesi Mahallesi'ndeki tarlasını süren Naci Lüle (55), kullandığı 48 ADP 603 plakalı traktörünün devrilmesi sonucu altında kaldı.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, Lüle'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

        Lüle'nin cenazesi, Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Petrol rafinerinde yangın
        Petrol rafinerinde yangın
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi geldi!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        Fenerbahçe Beko şampiyon oldu!
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İsrail'den ahlaksız teklif girişimi
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        İrfan Can için sakatlık açıklaması!
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Cumhur İttifakı açıklaması
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Balık tutarken ayıyla karşılaştılar
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Eşini makasla öldüren zanlı yakalandı
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Apple, yapay zeka hamlesinin ardından yeniden bir numara
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Annesi ile anneannesini alıkoyup darbetti
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Borsanın yıldızları yazın ne yapacak?
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Bu 10 belirti apandisit için kırmızı alarm yakıyor!
        Sahnedeki zor anları
        Sahnedeki zor anları
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Mourinho'dan EURO 2024 tahminleri!
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Haldun Dormen'i yıkan yasak
        Cezası 10 bin lira
        Cezası 10 bin lira
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        22 yılda 3 trilyon dolar vergi ödedik
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"
        "O günlük dergi fikri aklımı çeldi"

        Benzer Haberler

        Aydın'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Aydın'da şarampole devrilen kamyonun sürücüsü ağır yaralandı
        Aydın'da tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da tefecilik yaptığı öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da depoda çıkan yangında 3 ev hasar gördü
        Aydın'da depoda çıkan yangında 3 ev hasar gördü
        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Aydın'da çilek işçileri aşırı sıcağa rağmen hasada devam ediyor
        Aydın'da çilek işçileri aşırı sıcağa rağmen hasada devam ediyor
        Aydın'da pikapla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
        Aydın'da pikapla kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı