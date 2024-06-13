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        Germencik'te incir zararlılarına karşı eğitim toplantısı düzenlendi

        Germencik ilçesinde incir zararlılarına yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 08:50 Güncelleme: 13.06.2024 - 08:50
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        Germencik'te incir zararlılarına karşı eğitim toplantısı düzenlendi
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        Germencik ilçesinde incir zararlılarına yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım Müdürlüğü ile Germencik Ziraat Odasının Belediye Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda incir siyah sineği zararlısının popülasyon yoğunluğu ile kültürel ve kimyasal mücadelesi hakkında çiftçilere bilgi verildi.

        İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas, Germencik'te inciri her yerde görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ekonomisi yüzde 80 tarıma dayalı ilçemizin en önemli ekonomik değeri incir. Bu yıl hiç beklemediğimiz incir zararlısıyla bu süreçten geçiyoruz. Bunun için uzmanlarımız sahadalar. Herkese yardımcı olacaklar." dedi.

        Erbeyli İncir Araştırma Enstitüsü Müdürü Birgül Ertan enstitü olarak siyah sinekle ilgili çalışmalar yaptıklarını, siyah sineğin özellikle iklim dolayısıyla popülasyonunun çok arttığını belirtti.

        Germencik Ziraat Odası Başkanı Şahabettin Çapakçıoğlu da "Toplantımızın amacı incirdeki siyah sineğin mücadelesi ile ilgili oldu. Konuşmacılar ve tüm katılımcılar karşılıklı öneriler cevaplar şeklinde gerçekleşti. İncirde dökülmelerden kaynaklı bir durum. Amacımız daha kaliteli incirin olması ve onun için çözüm bulunması." dedi.

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