Germencik'te incir zararlılarına karşı eğitim toplantısı düzenlendi

Germencik ilçesinde incir zararlılarına yönelik eğitim toplantısı gerçekleştirildi.

İlçe Tarım Müdürlüğü ile Germencik Ziraat Odasının Belediye Konferans Salonu'nda düzenlediği toplantıda incir siyah sineği zararlısının popülasyon yoğunluğu ile kültürel ve kimyasal mücadelesi hakkında çiftçilere bilgi verildi.

İlçe Tarım Müdürü İlknur Kavas, Germencik'te inciri her yerde görmenin mümkün olduğunu belirterek, "Ekonomisi yüzde 80 tarıma dayalı ilçemizin en önemli ekonomik değeri incir. Bu yıl hiç beklemediğimiz incir zararlısıyla bu süreçten geçiyoruz. Bunun için uzmanlarımız sahadalar. Herkese yardımcı olacaklar." dedi.