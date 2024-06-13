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        Çine'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2024 - 13:36 Güncelleme: 13.06.2024 - 13:36
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        Çine'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesinden Çine yönüne ilerleyen Efekan Kurt (18) idaresindeki 48 D 0760 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi kavşağında Aydın yönüne giden Doğan Can (58) idaresindeki 09 C 3184 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Kazada ağır yaralanan Can, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Can, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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