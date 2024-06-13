Çine'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ovacık Mahallesinden Çine yönüne ilerleyen Efekan Kurt (18) idaresindeki 48 D 0760 plakalı otomobil, Ovacık Mahallesi kavşağında Aydın yönüne giden Doğan Can (58) idaresindeki 09 C 3184 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Can, ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Can, buradaki müdahalenin ardından Aydın Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi.
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