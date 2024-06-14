Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.
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