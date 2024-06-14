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        Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

        Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:27
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        Aydın'da makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
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        Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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