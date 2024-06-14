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        Germencik'teki okullarda öğrenciler karnelerini aldı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 16:09 Güncelleme: 14.06.2024 - 16:09
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        Germencik'teki okullarda öğrenciler karnelerini aldı
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        Aydın’ın Germencik ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılının sona ermesiyle okullarda karne heyecanı yaşandı.

        Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kemal Çiftçi ve beraberindekiler, Çamköy İlkokulunu ziyaret ederek öğrencilere karnelerini verdi.

        Öğrencilerin iyi bir tatil geçirmelerini temenni eden Gülenç, çocuklarla bir arada olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

        Çiftçi de ilçedeki 7 bin 400 öğrencinin karne heyecanı yaşadığını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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