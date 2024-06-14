Aydın'da Jandarma Teşkilatının 185. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Aydın'da Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 185. yıl dönümü nedeniyle tören düzenlendi.

Aydın Valiliği'nin önünde düzenlenen törende İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in kutlama mesajı okundu.

Aldemir, törendeki konuşmasında teşkilatın 185. yıl dönümünü kutlamanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Teşkilatın kuruluşundan bugüne kadar milletin sevgi ve güvenine mazhar olduğunu söyleyen Aldemir, Jandarmanın, Türkiye Cumhuriyetinin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle, ulusun her zaman takdirini kazandığını vurguladı.