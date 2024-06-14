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        Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü

        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 17:27 Güncelleme: 14.06.2024 - 17:27
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        Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesindeki çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumu'na ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

        Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

        Vali Canbolat, şunları kaydetti:

        "Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçakta."

        Olayla ilgili ilk bilgilerin bu yönde olduğunu anlatan Canbolat, Muğla Valiliğinin daha detaylı açıklama yapacağını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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