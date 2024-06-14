GÜNCELLEME 2 - Yangına müdahale eden THK uçağı Bafa Gölü'ne düştü

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Didim ilçesinde çıkan makilik yangınına müdahale eden Türk Hava Kurumuna ait bir uçağın Bafa Gölü'ne düştüğünü söyledi.

Canbolat, AA muhabirine, uçakta bulunan 2'si pilot 3 kişinin uçağın üzerine çıktığını, tekne marifetiyle kurtarıldıklarını ifade etti.

Vali Canbolat, şunları kaydetti:

"Didim'deki Akyeniköy Mahallesi'ndeki Dalyan bölgesinde çıkan yangına müdahale için gelen Türk Hava Kurumu'na ait bir uçak Bafa Gölü'nden su doldururken düştü. İçinde bulunan pilotlar uçağın üzerine çıktılar. Biraz önce oradaki Milas'a ait karakolun teknesi marifetiyle alındılar. Genel durumları iyi görünüyor. İki pilot ve 1 memur görevli uçaktaydı."

-"Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik"

Uçaktakileri mürettebatı teknesiyle kurtaranlardan Yalçın Kocakaya, olay anını AA muhabirine anlattı.

Göl kenarında tesis işlettiğini kaydeden Kocakaya, "Uçağın düştüğünü görür görmez oğlum ve kardeşimle birlikte bizim gezi teknemizi alıp olay yerine gittik. Sonuçta bizim ormanlarımız yanmasın diye mücadele eden insanlar. Biz de onların canları için mücadele etmeliyiz. Suyu bildiğimiz için elimizden geldiği kadarıyla onları çıkardık getirdik. Allah'a çok şükür ölüm olmadı. İnşallah bir daha böyle bir şey yaşanmaz." diye konuştu.