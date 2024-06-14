GÜNCELLEME - Aydın'da makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Havadan 3 helikopter, 2 uçak, karadan ise 10 arazöz, 4 su tankeri ve 80 personel ile müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Yangında 64 hektarlık alan zarar gördü.
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