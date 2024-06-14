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        Aydın'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor

        Muğla ve Aydın'daki tatil merkezlerinin geçiş güzergahındaki Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 20:12 Güncelleme: 14.06.2024 - 20:12
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        Aydın'da bayram öncesi trafik yoğunluğu yaşanıyor
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        Muğla ve Aydın'daki tatil merkezlerinin geçiş güzergahındaki Aydın'ın Söke ilçesinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

        Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da Muğla'nın tatil merkezleri Bodrum ve Marmaris ile Aydın'ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde geçirmek isteyenlerin Söke-Aydın kara yolundan geçişleri devam ediyor.

        Bu merkezlere ulaşımın kesiştiği nokta olan Söke'deki Novada Kavşağı'nda araç yoğunluğu dikkati çekiyor.

        Trafiğin bazen durma noktasına geldiği güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri önlem aldı.

        Bölgedeki yoğunluğun yarın da devam etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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