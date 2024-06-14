Aydın'da mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı.
Camızağılı Mahallesi'nde Davut Turgay'a ait tek katlı evin mutfağındaki tüp henüz belirlenemeyen nedenle patladı.
Patlamanın etkisiyle mutfak duvarı yıkıldı, yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yangında evde bulunan Ayfer Turgay yaralandı.
Turgay, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.
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