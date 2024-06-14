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        Aydın'da mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı

        Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 22:30 Güncelleme: 14.06.2024 - 22:30
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        Aydın'da mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Çine ilçesinde bir evde mutfak tüpünün patlamasıyla çıkan yangında 1 kişi yaralandı.

        Camızağılı Mahallesi'nde Davut Turgay'a ait tek katlı evin mutfağındaki tüp henüz belirlenemeyen nedenle patladı.

        Patlamanın etkisiyle mutfak duvarı yıkıldı, yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yangında evde bulunan Ayfer Turgay yaralandı.

        Turgay, sağlık ekiplerince Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahelesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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